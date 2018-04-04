Россия обвинила Британию в избегании контактов по "делу Скрипаля" в ОЗХО

2018-04-04 17:51 | www.trend.az | 5

Россия обвинила Великобританию в избегании взаимодействия с Москвой в любой форме по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, говорится в заявлении российской делегации на заседании исполнительного совета ОЗХО, передает РИА Новости.

"Британская сторона продолжает избегать взаимодействия с нами в любой форме. И при этом в пропагандистских целях в публичном пространстве постоянно от нас чего-то требует", — заявила российская делегация.