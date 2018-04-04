Белый дом: Военные США останутся в Сирии

2018-04-04 18:30 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, информацию об этом распространило агентство «Reuters» со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

В Белом доме сообщили, что в ходе проведенных в Совете национальной безопасности обсуждений было принято решение продлить пребывание американских военнослужащих в Сирии еще на некоторое время. Д.Трамп подчеркнул, что не является сторонником того, чтобы оставлять военнослужащих в Сирии надолго. В то же время, президент США призовет страны региона активизировать усилия для обеспечения мира и стабильности в Сирии.

Отметим, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что выведет военнослужащих из Сирии в течение короткого времени. Он сказал, что присутствие военных на территории Сирии требует больших средств. Два дня назад же Д.Трамп сказал, что Саудовской Аравии надо раскошелиться, если она хочет и дальше видеть присутствие американских войск в Сирии.