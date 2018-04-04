Утверждены пошлины на выдачу удостоверения личности

2018-04-04 18:40 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане утверждена госпошлина в связи с получением и заменой удостоверения личности лицами, не достигшими 15 лет.

Как сообщает Oxu.Az, это нашло подтверждение в подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжении о внесении изменений в Закон Азербайджанской республики «О государственных пошлинах».

Согласно закону, в случае, если удостоверение личности лицу, не достигшему 15 лет, выдается или меняется в течение 10 дней, то госпошлина составляет 4 маната, в течение 3 дней – 20 манатов, в течение 1 дня – 25 манатов.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.