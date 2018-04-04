Ван И: участие Си Цзиньпина в Боаоском азиатском форуме имеет огромное значение

2018-04-04 18:13 | www.trend.az | 4

В 2018 году в Китае отмечается 40 лет с начала проведения политики реформ и открытости. Это также год начала воплощения в жизнь духа 19-го съезда КПК. В этот важный исторический момент председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума - 2018 и проведет в его рамках ряд мероприятий, что будет иметь огромное значение для углубленного продвижения дипломатии великой державы с китайской спецификой новой эпохи, формирования сообщества единой судьбы человечества и содействия делу мира и развития человечества.

Об этом во вторник заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И на брифинге с участием представителей китайских и иностранных СМИ, сообщает агентство "Синьхуа".