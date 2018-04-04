На строительство Центра службы ASAN в Агджабединском районе выделено 5 млн. манатов

2018-04-04 18:32 | www.apa.az | 6

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О проектировании и строительстве центра ASAN xidmət в Агджабединском районе».

Как сообщает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства центра ASAN xidmət в Агджабединском районе из суммы, указанной в подпункте 1.52.4 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики поручено выделить 5,0 (пять) миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения, Министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.