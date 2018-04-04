Каспийский трубопроводный консорциум не изменит тарифы в 2018 г.

2018-04-04 18:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не планирует менять тариф на свои услуги в 2018 году.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор КТК Николай Горбань, передают в среду казахстанские СМИ.

«На сегодняшний день мы не планируем менять тариф, и обсуждения по этому поводу среди акционеров не проводятся», - сказал Горбань.

Он также отметил, что проект расширения КТК фактически завершен.

“Механическая мощность трубопроводной системы составляет 67 миллионов тонн, что является проектным показателем, которого мы достигли в декабре прошлого года”, - сказал Горбань.