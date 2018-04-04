Утвержден протокол о продлении срока соглашения, подписанного между Азербайджаном и МККК

2018-04-04 18:37 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении протокола о продлении срока действия соглашения от 1 июня 2000 года, подписанного между правительством Азербайджана и Международным Комитетом Красного Креста.



Как сообщает АПА, после вступления в силу подписанного в Баку 5 февраля 2018 года протокола, Министерство юстиции должно обеспечить реализацию его положений. Министерству иностранных дел поручено направить МККК уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления этого протокола в силу.