Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации - ОБНОВЛЕНО

2018-04-04 18:41 | www.apa.az | 5

4 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента. И.Алиев поздравил З.Пололикашвили с избранием на должность генерального секретаря Всемирной туристской организации и пожелал ему успехов в работе.

Подчеркнув успешное традиционное сотрудничество Азербайджана со Всемирной туристской организацией, глава государства выразил надежду на то, что визит З.Пололикашвили в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее укрепление связей.

Сказав, что испытывает чувство большой гордости в связи со встречей с президентом Азербайджана, З.Пололикашвили выразил признательность за поддержку Азербайджана его деятельности и руководимой им структуре.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено стремительное развитие за последние годы туризма в Азербайджане, непрестанный рост зарубежных гостей, приезжающих в страну, подчеркнуто проведение широкомасштабных работ по созданию на высоком уровне инфраструктуры для развития туризма в Баку и регионах, проведен обмен мнениями по перспективам сотрудничества.