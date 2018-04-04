США создали новую базу в Сирии

2018-04-04 19:13 | www.oxu.az | 5

США создали новую военную базу на севере Сирии в провинции Алеппо.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Al-Masdar News.

Объект расположен к северо-западу от сирийского Манбиджа, который контролируют бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США.

Как пишет издание, ранее в город прибыли 200 американских солдат, а также бронированная и строительная техника.

В марте этого года президент США Дональд Трамп заявлял, что американские войска уйдут из Сирии сразу после разгрома террористической группировки ИГИЛ.

В феврале занимавший в то время пост госсекретаря Рекс Тиллерсон говорил, что Вашингтон ограничит помощь курдским формированиям, входящим в состав ДСС.

А.Б.

