Ильхам Алиев: «Планируется предпринять дополнительные шаги по упрощению визового режима»

2018-04-04 18:47 | www.apa.az | 5

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с государственным министром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем.

Как сообщает АПА, коснувшись важности проводимой в Баку конференции министров Движения неприсоединения, Анвар Гаргаш с удовлетворением вспомнил проведенную ранее встречу с главой Азербайджана.

Говоря о связях между странами, государственный министр иностранных дел ОАЭ высоко оценил упрощение в Азербайджане визового режима для туристов, подчеркнул, что это внесло большой вклад в дело приезда в Азербайджан значительного числа туристов из его страны.

Глава государства отметил важность участия государственного министра иностранных дел ОАЭ Анвара Гаргаша в проводимой в Баку конференции министров Движения неприсоединения. Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешное развитие двусторонних связей между странами, с удовлетворением отметил рост из года в год приезжающих из ОАЭ в Азербайджан числа туристов.

Затронув работу, проводимую в сфере развития туризма в Азербайджане, глава государства сказал, что планируется предпринять дополнительные шаги по еще большему упрощению визового режима. Президент Ильхам Алиев отметил важность поездок приезжающих из ОАЭ туристов не только в Баку, но и в регионы страны.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по связанным с развитием сотрудничества стран в различных сферах вопросам.