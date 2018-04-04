Между Азербайджаном и Индией подписаны 2 документа

2018-04-04 19:01 | www.apa.az | 6

Завершилась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Индии.

Как сообщает АПА, на встрече между правительствами Азербайджана и Индии было подписано соглашение об освобождении владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов от визовых требований.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Университетом «ADA» и Институтом иностранной службы при МИД Индии. Меморандум подписали ректор Университета «ADA» Хафиз Пашаев и секретарь МИД Индии Ручи Гранашьям.