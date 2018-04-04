На Ближнем Востоке в последние годы погибли 1,5 млн человек

2018-04-04 19:40 | www.oxu.az | 6

Около 1,5 миллиона человек погибли на Ближнем Востоке в последние годы в результате военных конфликтов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Василий Трушин.

«По оценкам ряда экспертов, в результате спровоцированных конфликтов погибли около 1,5 миллиона человек, а свыше 15 миллионов стали беженцами.

В условиях ослабления и разрушения государственности в ряде арабских государств активизировались экстремистские группировки», — сказал Трушин на VII Московской конференции по международной безопасности.

А.Б.

