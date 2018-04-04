Версия для виртуальной реальности от браузера Firefox - ВИДЕО

2018-04-04 19:55 | www.oxu.az | 6

Разработчики браузера Firefox представили проект Firefox Reality, представляющий собой версию браузера, предназначенную для владельцев очков виртуальной и дополненной реальности.

Краткое описание Firefox Reality было опубликовано в блоге проекта Mozilla, передает

Oxu.Az.

Как пишет N+1, браузер Firefox Reality имеет много общего с обычным браузером Firefox, но в отличие от него использует экспериментальный движок Servo.

Особенность этого движка заключается в распараллеливании основных действий на множество изолированных потоков - этот метод хорошо подходит для использования на многоядерных мобильных системах.

Как и обычный Firefox, браузер для устройств виртуальной и дополненной реальности имеет открытый исходный код (он был опубликован на GitHub), на основе которого разработчики могут создать версии браузера для различных очков, включая Oculus Go, Google Daydream, Vive Focus, GearVR и другие.

Получить общее представление о новом браузере можно благодаря небольшому ролику, демонстрирующему использование программы в шлеме Vive Focus.

Судя по этому видео, интерфейс браузера в целом не отличается от привычного, а для веб-серфинга используется VR-контроллер.

Напомним, в ноябре прошлого года компания Logitech, занимающаяся производством периферийных устройств для ПК, показала систему интеграции физической клавиатуры, которая позволяет набирать текст и управлять интерфейсом, в виртуальную реальность.

В представленном компанией прототипе системы используются шлем виртуальной реальности, специальный контроллер, который закрепляется на клавиатуре и позволяет отслеживать ее положение относительно шлема, а также ПО, при помощи которого в виртуальной реальности создаются модели клавиатуры и кистей рук пользователя.

А.Б.

