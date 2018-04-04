Азербайджан направит ноту МИД Франции (версия 2)

2018-04-04 18:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана во Франции направит ноту МИД этой страны, в которой заявит решительный протест официального Баку в связи с визитом Ашота Гуляна, называющего себя представителем незаконного режима, созданного на оккупированных армянскими вооруженными силами азербайджанских территориях, во Францию, являющейся одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

«С сожалением отмечаем, что несмотря на то, что въезд на территорию ЕС Ашота Гуляна - жителя азербайджанского города Ханкенди, перемещающегося по дипломатическому паспорту Армении, нарушает соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Арменией и ЕС, с французской стороны не было предпринято никаких мер для пресечения этого визита. Систематический характер подобных визитов и превращение территории Франции в пункт пропаганды незаконного режима порождает вопрос о беспристрастности Франции как страны-сопредседателя и ставит под сомнение авторитет и надежность Франции на международном уровне и у азербайджанской общественности", - сказал Гаджиев.

По его словам, в общем кодексе органов самоуправления Франции, а также в письме МИД и МВД Франции от 2 июля 2015 года, направленном перфектам, являющимся полномочным представителями правительства на местах, говорится, что все международные связи органов местного самоуправления должны соответствовать международным обязательствам, взятым Францией, и местные органы самоуправления не уполномочены подписывать какое-либо соглашение с той или структурой, не признанной правительством Франции.

Недавно центральное правительство Франции продемонстрировало жесткую позицию, когда возникли вопросы в связи с Корсикой, однако создание Францией возможности для поощрения на своей территории незаконного сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, расценивается как очередной пример двойных стандартов, отметил Гаджиев.

Азербайджан призывает Францию, как постоянного члена СБ ООН, соблюдать возложенные на нее обязательства, нормы и принципы международного права и пресекать подобные действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«Отныне азербайджанская сторона будет исходить из принципа взаимности в отношениях с Францией», - отметил Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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