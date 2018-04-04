Замминистра обороны Азербайджана: «Азербайджан высоко ценит участие в Московской конференции по безопасности»

2018-04-04 19:05 | www.apa.az | 7

Азербайджан придает особое значение участию в форуме, на котором всесторонне рассматриваются ключевые проблемы глобальной и региональной безопасности, определяются направления и пути устранения реальных и вновь возникающих угроз и рисков, происходит обмен опытом и обсуждаются другие важные вопросы.

Об этом московскому корреспонденту АПА сказал заместитель министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант Керим Велиев, участвующий в VII Московской конференции по международной безопасности.

«Географически с одной стороны Азербайджан находится в непосредственной близости от очагов бескомпромиссной вооруженной борьбы с международными террористическими организациями, а с другой стороны более 30-ти лет втянут в небезызвестный армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, краеугольным камнем которого является агрессивный сепаратизм.

Поэтому, считаем важным участие в данной международной конференции, где представляется возможность довести до сведения участников информацию о реальной ситуации, сложившейся в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также обменятся опытом с коллегами по различным вопросам и определению дальнейших действий по обсуждаемым темам», - отметил генерал-лейтенант К.Велиев.