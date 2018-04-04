МИД Британии стер сообщение в твиттере о происхождении яда для Скрипаля

2018-04-04 20:09 | www.oxu.az | 8

Официальный представитель министерства иностранных дел Великобритании заявил, что сообщение ведомства о российском происхождении ядовитого вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в Солсбери, опубликованное в твиттере, было стерто, так как не отражало слов британского посла в России Лори Бристоу.

Об этом передает Oxu.Az о ссылкой на РИА Новости.

«Брифинг посольства Великобритании в Москве 22 марта транслировался в режиме реального времени @UKinRussia, а затем распространялся @foreignoffice, чтобы объяснить максимально широкой аудитории, что произошло в Солсбери.

Один из твитов был урезан и не передавал точно слова нашего посла. Мы стерли этот твит», — сказал представитель министерства.

А.Б.

