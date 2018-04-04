Президент Ильхам Алиев принял госминистра Иордании по информации и коммуникациям (версия 2)

2018-04-04 18:58 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял государственного министра Иордании по информации и коммуникациям Мохаммада аль-Момани.

Аль-Момани передал Президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана приветствия и наилучшие пожелания короля Абдаллы II. Гость отметил, что его страна с чувством большого уважения относится к лидерству Президента Ильхама Алиева, к Азербайджану и азербайджанскому народу. Иорданский министр сказал, что в Иордании с интересом следят за успехами, достигнутыми Азербайджаном, и отметил, что Азербайджан является образцовой страной, которая принимает важные международные мероприятия.

Отметив, что личные дружеские отношения между королем Иордании и Президентом Азербайджана играют большую роль в двусторонних отношениях стран, Мохаммад аль-Момани сказал, что король Иордании дал указания по развитию сотрудничества с Азербайджаном как в политической, так и экономической сферах. Иорданский министр, высоко оценив проведение Азербайджаном конференции министров Движения неприсоединения, выразил признательность за приглашение на это мероприятие.

Выразив признательность за теплые слова, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что личные дружеские связи с королем Абдаллой II ибн Хусейном внесли вклад в развитие отношений между двумя странами. Глава государства сказал, что Иордания является дружественной для Азербайджана страной, и отметил, что между двумя странами существуют хорошие отношения в политической сфере.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность расширения сотрудничества в экономической сфере, в том числе увеличения товарооборота и использования инвестиционных возможностей. С удовлетворением отметив, что Азербайджан стал местом проведения международных мероприятий, Президент Ильхам Алиев коснулся важности конференции министров Движения неприсоединения и выразил надежду, что в годы предстоящего председательства Азербайджана на этой конференции будет осуществляться успешное сотрудничество по вопросам, интересующим обе страны.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия короля Иордании Абдаллы II ибн Хусейна и попросил передать свои приветствия королю Иордании.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.