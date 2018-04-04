Глава МИД Индии: «Мы заинтересованы в создании транспортных коридоров»

2018-04-04 19:20 | www.apa.az | 6

«Двусторонние отношения между Индией и Азербайджаном развиваются».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом на пресс-конференции, проведенной после встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, заявила министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.

«Индия заинтересована в развитии инфраструктуры, бизнеса и образования. Азербайджан пригласил специалистов из Индии для создания совместных предприятий по производству лекарств».

Сушма Сварадж сказала, что ее страна также заинтересована в создании транспортных коридоров: «Мы рады и партнерству в области энергетики».

По ее словам, обе страны заинтересованы в развитии сотрудничества в области сельского хозяйства, табаководства и хлопководства.