Президент Азербайджана принял государственного министра Иордании - ОБНОВЛЕНО

2018-04-04 19:43 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра по информации и средствам коммуникации Иорданского Хашимитского Королевства Мухаммеда аль-Мумани.

Как сообщает АПА, Мухаммед аль-Мумани отметил, что его страна относится к президенту Азербайджана Ильхама Алиева, Азербайджану и народу Азербайджана с чувством глубокой симпатии.

Отметив, что в Иордании с интересом наблюдают за успехи Азербайджана, Мухаммед аль-Мумани сказал, что Азербайджан является образцовой страны, в которой проводятся важные международные мероприятия.

***

16:25

4 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра по информации и средствам коммуникации Иорданского Хашимитского Королевства Мухаммеда аль-Мумани.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.