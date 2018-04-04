Протесты в Дагестане

2018-04-04 20:21 | www.oxu.az | 7

Более 150 жителей Новолакского района перекрыли федеральную трассу в окрестностях села Тухчар в знак протеста против частых отключений электричества в домах.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Кавказский узел».

31 марта местные жители провели стихийный митинг, требуя решить проблему с регулярным отключением электричества. В прокуратуре Дагестана пообещали проверить жалобу.

Последний раз электричество в домах отключали сегодня ночью. Подача электроэнергии до сих пор не восстановлена.

А.Б.

