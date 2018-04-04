Белый дом заявил о скором завершении военной миссии США в Сирии

2018-04-04 20:06 | www.apa.az | 7

Военная операция США по уничтожению террористической организации «Исламское государство» в Сирии близится к завершению.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Военная миссия по искоренению ИГ в Сирии скоро завершится, ИГ почти полностью разгромлено. США и наши партнёры по-прежнему привержены цели ликвидации незначительного присутствия ИГ в Сирии», — говорится в заявлении.

В Белом доме выразили надежду на то, что страны региона и государства за его пределами, а также ООН будут работать вместе для установления мира и недопущения вторичного подъёма ИГ.