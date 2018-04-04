Полиция рассказала о мотивах стрельбы в офисе YouTube

2018-04-04 20:48 | www.apa.az | 7

Женщина устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube из-за недовольства политикой и действиями компании.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции глава полиции Сан-Бруно Эд Барберини.

"На данном этапе следствие полагает, что подозреваемая была недовольна политикой и действиями YouTube, мы считаем это мотивом произошедшего", сказал он.

Накануне в штаб-квартире YouTube в калифорнийском Сан-Бруно произошла стрельба. Нападавшая действовала в одиночку. Спустя какое-то время ее нашли мертвой. По некоторым данным, она покончила с собой. Как заявили в правоохранительных органах, пострадали четыре человека. Троих госпитализировали, один из них в критическом состоянии.