Работы по электрификации высокоскоростной ж/д Ханчжоу - Хуаншань (ФОТО)

2018-04-04 19:24 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В октябре 2016 года на чжэцзянском участке высокоскоростной железной дороги Ханчжоу - Хуаншань начались работы по электрификации, которые проводит компания China Railway Electrification Bureau.

Все работы ведутся со строгим соблюдением норм безопасности и по тщательно спланированному графику, чтобы осуществить полную электрификацию данного участка к концу июня 2018 года.

Высокоскоростная железная дорога связывает город Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай), известный своими туристическими достопримечательностями, с городом Хуаншань (провинция Аньхой, Восточный Китай) и проходит через ландшафтные парки "Фучуньцзян", "Синьаньцзян" и "Цяньдаоху".