Индия поддерживает позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте

2018-04-04 19:30 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Индия поддерживает позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Об этом в среду на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, во время сегодняшних встреч его коллега была проинформирована о нагорно-карабахском конфликте.

"Могу сказать, что Индия поддерживает позицию Азербайджана как в документах, подписанных в рамках Движения неприсоединения, так и в других документах", - отметил Мамедъяров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.