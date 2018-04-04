Туркменские нефтяники прошли стажировку в России

2018-04-04 19:36 | www.trend.az | 8

АШХАБАД /Trend/ - Сотрудники госконцерна «Туркменнебит» (Туркменнефть) прошли стажировку в центре подготовки кадров "Татнефть", говорится на сайте российской нефтяной компании.

Данное образовательное учреждение осуществляет подготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов нефтедобывающей отрасли.

"Партнёрство в сфере нефтегазодобычи между компаниями «Татнефть» и «Туркменнебит» позволяет туркменским специалистам проходить стажировку на предприятиях компании", - сказано в информации.

Это уже четвертая группа из Туркменистана, которая знакомится с инновационными процессами компании. На этот раз специалисты "Туркменнебит" прошли обучение по теме "Автоматизация и контрольно-измерительные приборы нефтегазодобывающих процессов и связи", изучили вопросы автоматического контроля процессов добычи и средства измерения, посетили ряд нефтегазодобывающих объектов и сервисных предприятий.