Исполсовет ОЗХО не поддержал предложение России по инциденту в Солсбери

2018-04-04 21:15 | www.apa.az | 7

Исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России по расследованию инцидента в Солсбери.

Как передает АПА, об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник в одной из делегаций.

"Предложение России поддержано не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее посольство РФ в Нидерландах сообщило в Twitter, что 14 стран поддержали российское предложение. Помимо самой России, это Иран, Венесуэла, Куба, Сирия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Пакистан, Узбекистан и Никарагуа.

В Исполнительный совет ОЗХО входит 41 страна. Решения по вопросам по существу в нем должны приниматься двумя третьими голосов.