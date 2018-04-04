Трамп признал поражение США в торговой войне

2018-04-04 21:06 | www.oxu.az | 8

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты проиграли торговую войну Китаю много лет назад.

Именно из-за этого Америка получила огромный торговый дефицит с КНР.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, подобное заявление Трамп сделал в своем Twitter.

«Мы не находимся в состоянии торговой войны с Китаем, эта война была проиграна много лет назад из-за глупых или некомпетентных людей, которые представляли США.

Теперь у нас торговый дефицит [с Китаем] в объеме 500 миллиардов долларов в год, а [американской] интеллектуальной собственности было украдено еще на 300 миллиардов долларов. Мы не можем позволить этому продолжаться», — написал Трамп.

Американские власти 3 апреля опубликовали список из 1,3 тысячи товаров, поставляемых из Китая, в отношении которых могут ввести 25-процентные импортные пошлины. Это, как поясняет Вашингтон, станет ответом на нарушение Пекином интеллектуальных прав на американскую продукцию.

Планируется, что это позволит США преодолеть возникший торговый дефицит.

Решение Вашингтона не осталось без ответа — китайская сторона 4 апреля сообщила, что готова к симметричному ответу и подготовила собственный список из более чем 100 американских товаров, на которые могут распространиться 25-процентные пошлины.

В Пекине, однако, не анонсировали дату введения этих тарифов. Как пояснили власти КНР, решение будет зависеть от того, когда американское правительство введет свои пошлины.

А.Б.

