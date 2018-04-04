Россия инициирует проведение заседания Совбеза ООН

2018-04-04 21:23 | www.oxu.az | 7

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери», — обратился Небензя к председателю СБ ООН на заседании в среду.

А.Б.

