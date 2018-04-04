Ольга Ростропович: Для меня Баку – особенный город (ФОТО)

2018-04-04 19:56 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В последний день фестиваля Мстислава Ростроповича в Москве дочь всемирно известного музыканта Ольга Ростропович в беседе с руководителем Центра РАД Наталией Красовской рассказала, как проведение фестиваля продолжает традиции празднования дня рождения Мстислава Ростроповича.

- Мстислав Леопольдович, как известно, предпочитал встречать свои дни рождения в самом широком кругу близких по духу людей. Многие, знавшие маэстро лично, рассказывали, что Мстислав Леопольдович всегда был душой компании, объединяя самых разных людей за одним столом. В этом плане, я думаю, московский фестиваль Ростроповича можно назвать продолжением этой традиции. Вкладывали ли вы этот смысл, когда обдумывали идею фестиваля?

- Папа в свой день рождения всегда давал концерты, так что идея открывать фестиваль 27 марта, в день его рождения, возникла абсолютно естественно. У него было огромное количество друзей. Они со всех концов света слетались, чтобы послушать его и поздравить. Отец не представлял себе жизни без музыки, без друзей, без публики. Все это я учитывала, продумывая концепцию фестиваля. Я решила, что он обязательно должен быть международным. На сцене должны выступать только лучшие музыканты мира, чтобы папа, который – в этом я абсолютно уверена! – всегда с нами в зале, был счастлив и вместе со всеми слушателями получал огромное удовольствие от музыки.

- В одном из интервью вы рассказывали, что впервые побывали в Баку на 70-летии своего отца, когда всю вашу семью в Азербайджан пригласил Гейдар Алиев. Можете поделиться своими первыми впечатлениями от города?

- Я тогда впервые побывала на родине отца, а папа – после долгих лет разлуки с родным городом. Впечатление было невероятное. Мы были просто потрясены оказанным нам теплым приемом. Бакинцы встречали папу как национального героя! Это был без преувеличения общенациональный праздник. Куда бы мы ни пошли, нас всюду окружали огромные толпы народа, папу и маму осыпали цветами, лепестками роз, играли на национальных инструментах, пели, танцевали, устраивали застолья. Никогда не забуду, какие чувства испытала, впервые переступив порог дома, где родился отец. Благодаря Гейдару Алиеву в Баку открылся Дом-музей Ростроповичей. Мы были очень тронуты таким жестом... После своего возвращения в Баку папа регулярно приезжал сюда, проводил мастер-классы, давал там просто фантастические концерты.

- А какое место родина вашего отца, Азербайджан, занимает в вашей жизни сегодня?

- Для меня Баку – особенный город, и иначе не может быть. Я провела с отцом последние месяцы в больнице – он часто возвращался мысленно к родному городу, мечтал устроить в Азербайджане музыкальный фестиваль мирового уровня. Эта мечта воплотилась уже после его ухода (в апреле 2007 года – Ред.). В декабре 2007 года я провела первый фестиваль Мстислава Ростроповича в Баку. На нем выступали потрясающие певцы, инструменталисты: Юджин Кон, Кристиан Бадея, Сергей Крылов, Сергей Лейферкус, Бадри Маисурадзе... Юрий Башмет и оркестр «Солисты Москвы» исполнили премьеру сочинения Гии Канчели памяти отца... Теперь мы проводим фестиваль в Баку регулярно.