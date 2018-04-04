Эмин Агаларов: Как спасти Москву от пожаров

2018-04-04 21:30 | www.oxu.az | 7

Вице-президент компании «Крокус Групп», руководитель сети торгово-развлекательных комплексов Vegas Эмин Агаларов выступил против инициативы Госдумы о переносе кинотеатров на нижние этажи торговых центров.

По его словам, эта инициатива практически нереализуема, так как только верхние этажи торговых центров имеют высокие потолки, которые необходимы для кинотеатров, передает Oxu.Az.

Напомним, что сегодня в Москве произошел пожар в очередном торговом центре «Персей для детей». В результате пожара погиб один человек, еще несколько пострадали.

«Во-первых, это практически нереализуемая инициатива, поскольку пространства торговых центров спроектированы под кинотеатры на последних этажах из-за большой высоты потолков, которая им необходима. Огромное количество комплексов в стране уже построено по этой схеме», — сказал он в интервью RNS.

Агаларов подчеркнул, что «с точки зрения работы торговых пространств кинотеатры ставят на последние уровни, потому что это - мало сдаваемые площади и за счет них оживляется посещаемость верхних этажей».

«Соответственно, у существующих торговых центров это переделать невозможно», — добавил Агаларов, отметив, что расположение кинотеатров на верхних этажах торговых центров — это мировая практика.

По мнению Агаларова, в переносе кинотеатров с последних этажей на первые нет никакой необходимости.

«Покидать торговый центр, когда он горит, с первого, третьего, пятого или с любого другого этажа — одинаково опасно, если не соблюдены правила пожарной безопасности.

Соответственно, если все сделано по нормам — а в России они одни из самых строгих в мире — то не составит сложности покинуть помещение во время задымления или пожара, на каком бы этаже оно ни находилось», — сказал он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил в эфире телеканала «Россия 1», что Госдума до конца года может сформировать нормативно-правовую базу, которая обяжет размещать детские комплексы и кинотеатры на нижних этажах торговых центров.

А.Б.

