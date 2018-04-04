Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери

2018-04-04 20:09 | www.trend.az | 7

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", — обратился Небензя к председателю СБ ООН на заседании в среду.

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