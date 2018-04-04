Белый дом заявил о скором завершении военной миссии США в Сирии

2018-04-04 20:11 | www.trend.az | 5

Военная миссия США по уничтожению террористической организации "Исламское государство"* в Сирии подходит к завершению, говорится в заявлении Белого дома, передает РИА Новости.

"Военная миссия по уничтожению ИГ в Сирии подходит к скорому завершению, ИГ почти полностью разгромлено. США и наши партнеры остаются привержены задаче искоренения незначительного присутствия ИГ в Сирии… Мы продолжим консультации с нашими союзниками и друзьями о наших дальнейших планах", — говорится в документе.