В Вашингтоне обнаружены шпионские устройства

2018-04-04 22:15 | www.oxu.az | 7

В Вашингтоне обнаружены шпионские устройства.

Правительство США заявило, что в Вашингтоне и за его пределами обнаружены комплекты шпионских программ, которые могут отслеживать мобильные телефоны и перехватывать звонки и сообщения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, в Департаменте внутренней безопасности (DHS) сообщили, что наблюдается «аномальная активность», согласующаяся с использованием так называемых скатов.

Они могут использоваться иностранными шпионами или преступниками, хотя в DHS заявляют, что не могут выяснить пользователя.

Также сообщается, что подобные устройства представляют собой «растущий риск».

Stingrays, название торговой марки для международного лоцманского мобильного идентификатора подписчиков (IMSI, - это устройства для наблюдения за мобильным телефоном.

Помимо отслеживания мобильного телефона подозреваемого, устройства также собирают информацию о телефонах прохожих, которые находятся поблизости.

Считается, что правительство США впервые признало использование шпионских устройств в Вашингтоне.

А.Б.

