Израиль ждет ответ от африканской страны, готовой принять нелегалов

2018-04-04 20:43 | www.trend.az | 7

Представитель Израиля вылетел в "третью страну", которая ранее соглашалась принять депортируемых из Израиля африканских нелегалов. Этот ответ был дан на иск с требованием запретить насильственную депортацию мигрантов из стран Африки в "третью страну", сообщает Newsru со ссылкой на радиостанцию "Кан Бет".

Согласно ответу, подготовленному государственной прокуратурой, специальный посланник Израиля вылетел утром 4 апреля в некую африканскую страну, с которой ранее велись переговоры на тему нелегалов. Сайт Ynet указывает, что, по всей видимости, речь идет об Уганде.

Задача посланника - проверить, готово ли это государство выполнить взятые на себя ранее обязательства и принять депортируемых африканцев. В зависимости от этого ответа юридический советник правительства Авихай Мандельблит примет решение о судьбе нелегалов, которые содержатся в данный момент в тюрьме "Саароним".