Лучшие фильмы начала 2018 года - ВИДЕО

2018-04-04 22:31 | www.oxu.az | 8

СМИ назвали лучшие фильмы начала 2018 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на RT, лидером рейтинга стала научно-фантастическая картина «Аннигиляция» с Натали Портман в главной роли.

На втором месте оказался триллер «Тебя никогда здесь не было», в которой герой Хоакина Феникса пытается спасти дочку сенатора.

Замыкает тройку драма «Одна любовь за другой» с Энди МакДауэлл.

Также в десятку вошли: иранский документальный фильм «24 кадра», «Приключения Паддингтона 2», «Чёрная пантера», «Паранормальное»,«Милая страна», «Остров собак» и «Ноябрь».

А.Б.

