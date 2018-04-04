В Турции награжден клуб «Карабах»

2018-04-04 22:40 | www.oxu.az | 8

Сегодня в Стамбуле на «Вольсфаген Арене» состоялась 64-я церемония награждения премии «Gillette Milliyet».

Как сообщает Oxu.Az, на гала-вечере были названы имена лучших представителей спорта по итогам 2017 года.

На церемонии награждения в номинации «Лучшая команда года» был представлен азербайджанский футбольный клуб «Карабах». Несмотря на то, что в этой номинации победил баскетбольный клуб «Фенербахче Догуш», агдамская команда вернулась из Турции не с пустыми руками.

«Карабах» получил специальную награду жюри. Символический приз вице-президенту Тахиру Гезялу вручил главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу.

Тахир Гезял приветствовал присутствующих 2-мя бейтами из стихотворения Насими «Sığmazam».

Отметим, что на данной церемонии «Карабах» представляли президент Тахир Гезял, иполнительный директор Эмрах Чаликель и главный тренер Гурбан Гурбанов.

В мероприятии также принял участие наш земляк, в настоящее время выступающий за Турцию атлет Рамиль Гулиев, который стал лучшим спортсменом года.

А.Б.

