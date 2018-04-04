Узбекистан отменил пошлины на ввоз тракторов и грузовиков для перевозки сельхозпродукции

2018-04-04 22:58 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/- Узбекистан отменил до первого января 2021 года пошлины и акцизы на ввоз тракторов и грузовиков для перевозки овощей и фруктов.

Указ президента страны Шавката Мирзиёева опубликован в среду в национальной базе законодательства республики.

Согласно документу, ввоз колесных тракторов для полуприцепов, тягачей с полной массой до 20 тонн, а также прицепов и полуприцепов освобожден от импортных пошлин и акцизов. В настоящий момент совокупный размер акцизов и пошлин на ввоз указанных видов транспортных средств в Узбекистан составляет до 70 процентов от их таможенной стоимости. Документ определяет меры по расширению производства, хранению, переработке и экспорту плодоовощной продукции.