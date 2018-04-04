Генсек: “НАТО будет стремиться улучшить отношения с Россией”

2018-04-04 23:17 | www.apa.az | 7
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения Университета Оттавы заявил, что альянс будет стремиться улучшить отношения с Россией.
Как передает АПА, об этом сообщает CBC News. «Мы продолжаем стремиться к улучшению отношений с Россией», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что Россия — «это наш сосед». «Мы не стремимся изолировать Россию», - отметил генсек НАТО.
По его словам, всем было бы выгодно, если бы отношения между НАТО и России улучшились
Генсек также заявил, что альянс «продолжит деятельность по контролю над вооружениями, предотвращению новой холодной войны и новой гонки вооружений, а также продолжит работу над политическим диалогом с Россией».