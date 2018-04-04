Сотрудники Google отказываются работать на Пентагон

2018-04-04 23:15 | www.oxu.az | 7

Более 3,1 тыс. сотрудников Google подписали коллективное письмо, выразив протест руководству этой американской корпорации против ее участия в программе Пентагона, предусматривающей применение искусственного интеллекта (ИИ) для повышения точности наведения беспилотных летательных аппаратов боевого назначения.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на газету The New York Times.

Она обращает внимание, что письмо, подписанное в том числе ведущими инженерами корпорации, отражает культурологический конфликт между компаниями и федеральным правительством США по вопросу целесообразности применения ИИ в военных целях.

«Мы считаем, что Google не следует заниматься военным бизнесом. Поэтому мы просим аннулировать Project Maven, а также подготовить, опубликовать и обеспечить выполнение ясной и точной политики, согласно которой, Google и его подрядчики никогда не будут создавать боевые технологии», - цитирует издание коллективное послание.

В июне 2017 года Пентагон приступил к финансированию Project Maven, призванного обеспечить внедрение технологий ИИ в военной области.

Как сообщил специалист Грегори Аллен из исследовательского Центра новой американской безопасности в Вашингтоне, в декабре прошлого года минобороны США использовал элементы ИИ для противодействия отрядам террористической группировки ИГИЛ в странах Ближнего Востока.

Назначение новой технологии состоит в мониторинге и анализе видеоизображений, полученных с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС США.

Google - американская транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов.

А.Б.

