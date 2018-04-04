В ОЗХО не поддержали инициативу России по делу Скрипаля

2018-04-04 23:29 | www.oxu.az | 6

Исполнительный совет ОЗХО отклонил совместное предложение Москвы, Пекина и Тегерана о новом расследовании «дела Скрипаля».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил постпред России при организации Александр Шульгин.

«Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства — члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии», — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам специального заседания.

Он пояснил, что для принятия инициативы необходимо, чтобы за нее проголосовали две трети стран — членов исполнительного совета.

Ранее Шульгин рассказал, что в совместном проекте говорилось о необходимости сотрудничества между Москвой и Лондоном, а также о «прояснении всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес России».

«И второй важный момент, мы призывали исполсовет поручить генеральному директору технического секретариата способствовать и предпринимать все необходимые шаги для налаживания такой совместной работы», — сказал постпред.

Ранее сообщалось, что 14 представителей исполнительного совета поддержали позицию Москвы по урегулированию вопросов, связанных с "делом Скрипаля", в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

В среду в Гааге состоялась внеочередная сессия исполнительного совета ОЗХО, ее темой стал инцидент в Солсбери. С предложением созыва экстренной встречи выступила Россия. Заседание проходило в закрытом режиме.

А.Б.

