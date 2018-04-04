Саудовские ПВО перехватили запущенную из Йемена баллистическую ракету

2018-04-04 23:46 | www.apa.az | 7

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили в среду запущенную сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) из Йемена ракету.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, она была сбита на севере расположенного вблизи йеменской границы города Джизан. Мятежники уже объявили, что выпустили ракету по нефтехранилищам одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Saudi Aramco. О возможном ущербе в результате атаки данных не поступало.