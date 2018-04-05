В США потребовали 15 лет для турецкого банкира за нарушение санкций против Ирана

2018-04-05 00:04 | www.apa.az | 7

Американская прокуратура потребовала приговорить к 15 годам лишения свободы замдиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакана Атиллу, ранее признанного виновным в попытке помочь Ирану обойти санкции США.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, кроме того, прокуратура потребовала выплаты штрафа в размере от 50 до 500 тысяч долларов.

Ранее и.о. федерального прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким заявил, что жюри присяжных в США признало Атиллу виновным в попытке помочь Ирану обойти санкции США. Власти США в марте прошлого года арестовали Атиллу, прибывшего из Турции. Он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций.