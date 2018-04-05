Столтенберг: НАТО стремится улучшить отношения с Россией

2018-04-05 00:31 | www.oxu.az | 6

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения Университета Оттавы заявил, что альянс будет стремиться улучшить отношения с Россией.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на CBC News.«Мы продолжаем стремиться к улучшению отношений с Россией», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что Россия — «это наш сосед».

«Мы не стремимся изолировать Россию», — отметил генсек НАТО.

По его словам, всем было бы выгодно, если бы отношения между НАТО и России улучшились

Генсек также заявил, что альянс «продолжит деятельность по контролю над вооружениями, предотвращению новой холодной войны и новой гонки вооружений, а также продолжит работу над политическим диалогом с Россией».

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко в ходе прошедшей 3 апреля в международном дискуссионном клубе «Валдай» экспертной дискуссии «Будущее дипломатии и политической коммуникации» заявил, что НАТО перешло красную черту в военном строительстве у границ России.

А.Б.

