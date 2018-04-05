“Ливерпуль” и “Барселона” разгромили своих соперников в ¼ финала Лиги Чемпионов

2018-04-05 00:50 | www.apa.az | 6

«Ливерпуль» на своем поле разгромил «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает АПА, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «мерсисайдцев».

В другом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала итальянскую «Рому». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

Ответные матчи состоятся 10 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч

«Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — 3:0

Голы: 1:0 - Салах - 12, 2:0 - Окслейд-Чемберлен - 20, 3:0 - Мане - 31

«Барселона» (Барселона, Испания) — «Рома» (Рим, Италия) — 4:1

Голы: 1:0 - Де Росси - 38 (автогол), 2:0 - Манолас - 55 (автогол), 3:0 - Пике - 59, 3:1 -Джеко - 80, 4:1 - Суарес - 87