Фанаты «Ливерпуля» атаковали автобус игроков «Манчестер Сити» - ВИДЕО

2018-04-05 00:52 | www.oxu.az | 6

Фанаты «Ливерпуля» закидали автобус с игроками «Манчестер Сити» банками и бутылками перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, видеозапись опубликовал журналист агентства Associated Press Стив Дуглас в своем Twitter-аккаунте.

Встреча проходит в среду, 4 апреля, в Ливерпуле. Болельщики хозяев напали на автобус около стадиона «Энфилд».

Как отмечает Дуглас, фанаты разбили окна, поэтому после окончания встречи футболисты и персонал «Манчестер Сити» будут вынуждены уехать на другом автобусе.

На момент написания заметки счет в матче 3:0. В параллельной встрече «Рома» проигрывает «Барселоне» с таким же счетом.

А.Б.

