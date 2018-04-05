В Азербайджанском музее ковра прошла торжественная презентация проекта "Бакинские ковры. Новые композиции" (ФОТО)

2018-04-05 00:58 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском музее ковра прошла торжественная презентация проекта «Бакинские ковры. Новые композиции», во время которой была презентована одноименная книга и гостям представлена экспозиция новых ковров, созданных по орнаментам древних изделий народно-прикладного искусства ковроткачества. Проект реализован Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Министерством культуры и туризма Азербайджана, Азербайджанским музеем ковра и Центром культуры Зиря и эко-парка.

В мероприятии приняли участие помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, глава Секретариата Первого вице-президента Алтай Гасанов, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, министр по налогам Микаил Джаббаров, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили, видные общественные деятели, известные представители культуры и науки, творческой интеллигенции, представители дипломатических миссий.

На открытии вечера директор музея Ширин Меликова и министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев выразили благодарность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за помощь в реализации проекта.

Ковроделие - один из традиционных, старинных видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана. С древних времен существовали взаимно влияющие и обогащающие друг друга локальные школы ковроткачества, среди которых по художественно-техническим особенностям выделяются признанные ковровые школы - Бакинская, Губинская, Ширванская, Гянджинская, Газахская, Карабахская, Ардебильская и Тебризская. Традиционное искусство и ручное производство ворсового и безворсового типов ковров, отличающихся разнообразием размеров, плотности текстуры, узоров и орнаментов снискало мировую славу и признание. Ковровое искусство Азербайджана включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Знаменательно, что старинные азербайджанские ковры хранятся в Белом доме, Государственном департаменте США и во многих музеях мира, среди которых Музей "Метрополитен" в Нью-Йорке, Музей изящных искусств в Бостоне, Музей искусств в Филадельфии, Лувр в Париже, Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Эрмитаж, Ватикан и т. д.

В экспозиции представлены 29 композиций новых ковров, созданных по орнаментам народно-прикладного искусства Бакинской школы. Ковры были созданы на основе историко-этнографических исследований, изучения художниками-ковроделами особенностей, технических характеристик и цветовой гаммы.

Бакинская школа охватывает сёла Абшеронского полуострова и большинство ковров носят названия мест, где они были сотканы: Горадиль, Новханы, Сураханы, Нардаран, Бюльбюля, Фатмаи, Мардакян, Гала, Маштага, Нардаран, Хила, Фындыган и др.