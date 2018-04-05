Состоялись матчи 1/4 финала Лиги чемпионов - ВИДЕО

2018-04-05 01:03 | www.oxu.az | 6
В Барселоне на стадионе «Камп Ноу» прошел матч Барселона - Рома. Как передает Oxu.Az, Барселона разгромила Рому в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Матч завершился со счетом 4:1.
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Барселона одержала уверенную победу, сделав комфортный задел перед поездкой в Рим. Каталонцы забивали как своими силами, так и силами римлян, которые отличились двумя автоголами.
На 38 минуте гол забил Де Росси, на 55 минуте Манолас забил гол в свои ворота, на 59 минуте отличился Пике.
Единственный гол Ромы сохраняет крошечные шансы, но мало верится в разгром Барселоны в ответной игре.
На стадионе «Энфилд» в Ливерпуль завершился матч 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль — Манчестер Сити.
Хозява поля разгромили гостей со счетом 3:0.
На 12 минуте нападающий Ливерпуля Салах Фирмино забил гол. На 21 минуте Окслейд-Чемберлен сильным ударом с 25 метров послал мяч в ворота. На 31 минуте гол забил Мане.
Матч судил главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия).