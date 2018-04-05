Австрия: в детский сад без хиджаба - ВИДЕО

2018-04-05 01:32 | www.oxu.az | 8

В детских садах и младших школах Австрии могут жестко ограничить ношение религиозной одежды.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс, правительство готовит законопроект о запрете хиджабов в детских образовательных учреждениях. Необходимость подобных мер объясняют стремлением к равноправию и борьбой с разделением общества.

По словам канцлера Себастьяна Курца, это вопрос обеспечения равных возможностей для девочек и мальчиков.

«Мы не должны допускать дискриминации с детства. Кроме того, для нашей страны особенно пагубно развитие параллельных сообществ, так что в нашей стране нет места заматыванию детей в платки».

В прошлом году австрийские власти запретили скрывать лица в общественных местах.

Закон, который вступил в силу 1 октября, называют «запретом паранджи», поскольку он распространяется прежде всего на религиозную одежду. Носить лицевые повязки можно по назначению врача, в морозную погоду или во время праздников и маскарадов.

А.Б.

