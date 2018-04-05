Сенат Мексики попросил прекратить сотрудничество с США

2018-04-05 01:44 | www.apa.az | 8

Сенат Мексики попросил правительство страны прекратить сотрудничество с США в нескольких областях из-за неуважительного отношения со стороны американского президента Дональда Трампа.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике сената.

«Просим правительство республики прекратить двустороннее сотрудничество с США по миграции и борьбе с организованной преступностью, пока президент Дональд Трамп не будет вести себя вежливо и с уважением по отношению к Мексике», — гласит текст документа.

Помимо этого, мексиканские сенаторы осудили планы США использовать военных для охраны границы с Мексикой. «Сенат категорически отвергает намерение президента Дональда Трампа милитаризировать границу с Мексикой и считает эти действия еще одним оскорблением», говорится в коммюнике.

Ранее Трамп призвал мобилизовать армию для охраны границы с Мексикой.