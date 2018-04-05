Apple разрабатывают новый iPhone с бесконтактным управлением

2018-04-05 03:14 | www.trend.az | 6

Американская компания Apple разрабатывает новую систему, благодаря которой взаимодействие со телефоном будет бесконтактным, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что эти модели смартфонов поступят в продажу не раньше, чем через два года.

Согласно имеющейся информации, подобная система будет создана с целью внести разнообразие в уже переполненный рынок мобильных телефонов.

Так, владельцы будущих моделей iPhone смогут использовать свой смартфон, не нажимая на экран, благодаря бесконтактному тачскрин.

Уточняется, что проект находится в стадии разработки и вряд ли будет осуществлен в ближайшие два года.